İstanbul'da servis minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde servis minibüsünün devrildiği feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi hafif yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da servis minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Şile Yolu Tepeüstü kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, 34 LGH 107 plakalı servis minibüsü, yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da servis minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var - Resim : 1

Minibüsteki hafif yaralanan 7 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla, 4'ü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavşaktaki trafik yoğunluğu, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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