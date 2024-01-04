İstanbul'da Seyir Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yangın paniği yaşandı. Hamidiye Mahallesi Selvi Caddesi'nde seyir halindeki bir servis minibüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine park etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.