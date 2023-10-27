İstanbul'da Sular Saatlerce Kesilecek! İSKİ Uyardı! 27 Ekim'de Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından gerçekleştirilen su kesintileri kimi zaman arıza kimi zamansa altyapı çalışmasından kaynaklanmaktadır. İSKİ paylaştığı bilgilerde su kesintisinin kaça kadar süreceğini ve ne zaman başlayacağını da bildirir. Bir ilçenin tamamında değil, bazı mahalleler özelinde gerçekleşen bu su kesintileri artık İstanbulluların bir rutini haline gelmiştir. 27 Ekim 2023 günü hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?

27 EKİM 2023 GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

BAŞAKŞEHİR:

Bahçeşehir 2. Kısımda yaşanacak su kesintisi içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. Kesinti 12.00'ye kadar sürecek.

ESENLER:

Fatih Mahallesinde yaşanan kesinti saat 11.00'e kadar devam edecek. Kesinti içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.

FATİH:

Katip Kasım Mahallesinde yaşanan kesinti içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. Kesinti saat 12.00'ye kadar devam edecek.

ÜSKÜDAR:

Barbaros, Küçük Çamlıca Mahallelerinde yaşanacak su kesintisi saat 12.00'ye kadar devam edecek. Kesinti içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.