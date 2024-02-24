İstanbul'da şüpheli motosikletliler bekçiyi vurdu

İstanbul Kağıthane’de şüphe üzerine durdurulmak istenen motosikletli 2 kişi bekçilere ateş açtı. Şüphelilerin saldırısı sonucu bir mahalle bekçisi yaralandı.

İstanbul'da şüpheli motosikletliler bekçiyi vurdu

İstanbul Kağıthane’de, motosikletli 2 şüpheli, Şirintepe Mahallesi'nde kendilerini durdurmak isteyen mahalle bekçilerine silahla ateş etti.

Şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir mahalle bekçisi yaralandı. Olayın ardından emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralı mahalle bekçisi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Geniş güvenlik önlemi alınan bölgede olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı.

Çocuk istismarcılarına operasyon! 14 şüpheli tutuklandıÇocuk istismarcılarına operasyon! 14 şüpheli tutuklandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # kağıthane # bekçi
Çok Okunanlar
En çok ve en az boşanmanın olduğu iller hangileri?
En çok ve en az boşanmanın olduğu iller hangileri?
Dilan Polat olayında yeni gelişme!
Dilan Polat olayında yeni gelişme!
Dünyanın en iyi 10 yemek şehri! Tasteatlas açıkladı!
Dünyanın en iyi 10 yemek şehri! Tasteatlas açıkladı!
Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?
Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?
Bahar geldi! Balkan Türklerinin bahar geleneğini duydunuz mu?
Bahar geldi! Balkan Türklerinin bahar geleneğini duydunuz mu?
Öne Çıkanlar DEM Parti ve CHP Pazarlığına tepki!│Ana Haber - Gülşah Ekinci #canlı DEM Parti ve CHP Pazarlığına tepki!│Ana Haber - Gülşah Ekinci #canlı Dilan Polat olayında yeni gelişme! Dilan Polat olayında yeni gelişme!