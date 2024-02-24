İstanbul'da şüpheli motosikletliler bekçiyi vurdu
İstanbul Kağıthane’de şüphe üzerine durdurulmak istenen motosikletli 2 kişi bekçilere ateş açtı. Şüphelilerin saldırısı sonucu bir mahalle bekçisi yaralandı.
İstanbul Kağıthane’de, motosikletli 2 şüpheli, Şirintepe Mahallesi'nde kendilerini durdurmak isteyen mahalle bekçilerine silahla ateş etti.
Şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir mahalle bekçisi yaralandı. Olayın ardından emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yaralı mahalle bekçisi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Geniş güvenlik önlemi alınan bölgede olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı