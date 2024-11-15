İstanbul'da sürücüsüz metro paniği

Ulaşımın adeta bir "girdap" halini aldığı İstanbul'da, yüzde 85’leri bulan trafik yoğunluğu ile boğuşan vatandaşlarımız, bir yandan bozulan metrobüsleri ittirmek zorunda kalırken diğer yandan durakları pas geçen sürücüsüz metrolarla uğraşıyor.

5 DURAĞI PAS GEÇTİ

Üsküdar’dan Samandıra’ya giden metro Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.

RAYLARIN ÜSTÜNDE YÜRÜDÜLER

Durumu anlamayan yolcular acil durdurma butonuna hücum etti. Buna rağmen seyrine devam eden metro Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi. Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi.

Bir yolcu yaşananları cep telefonlarıyla kaydederek duruma tepki gösterdi ve diğer yolcuları uyardı: “Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor.” Öte yandan aynı metro hattı daha önce de birçok kez arıza yapmıştı.

BU SEFER BOZULMADI, YANDI!

İstanbul’da sık sık arızalarla gündeme gelen metro merdivenlerinde dün de yangın çıkmıştı. Dün sabah işe ya da okula gitmek isteyen İstanbullular yangın nedeniyle kapatılan metro istasyonuyla karşılaştı. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda çıkan yangın nedeniyle Yenikapı İstasyonu kapatıldı.

Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Yenikapı İstasyonu, geçici süreyle hizmet dışı bırakıldı. Hattaki seferler yalnızca Vezneciler ile Hacıosman istasyonları arasında sürdürüldü. Bu nedenle okula ve işe gitmeye çalışan İstanbullular duraklarda büyük kalabalıklar oluşturdu, ulaşım aksadı.