İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu: 7 tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
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İstanbul Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, savcılık ifadeleri sonrası tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 7 zanlının tutuklanmasını kararlaştırdı.
Ne olmuştu?
Soruşturma kapsamında örgütün açık alan yapılanması Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 7 şüpheli tespit edilmişti.
Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından emniyet güçlerince Kağıthane, Sancaktepe, Şişli, Kadıköy, Tuzla, Eyüpsultan ve Sarıyer'deki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda örgüt broşürü ve pankart ele geçirilmişti.
Kaynak: TRT Haber