İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon

Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 44 şüpheli yakalandı. Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon
Editör: Mert Sagit
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin saklandıkları adresler belirlendi.

Ekiplerce Şanlıurfa ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

"8 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI"

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'da yapılan bir başka operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı.

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