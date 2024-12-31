İstanbul'da toplu taşımaya 1 Ocak'ta düzenleme! İBB seferlerle ilgili duyuru yaptı

İstanbul'da, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde Filistin'deki katliama "dur" demek için düzenlenecek eylem nedeniyle toplu ulaşım seferlerinde düzenlemeye gidildi. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) açıklama yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da toplu taşımaya 1 Ocak'ta düzenleme! İBB seferlerle ilgili duyuru yaptı
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Megakent İstanbul'da, 1 Ocak Çarşamba günü Filistin'deki katliama "dur" demek için Galata Köprüsü'nde eylem düzenlenecek.

2025'in ilk gününde yapılacak yürüyüş ve basın açıklaması nedeniyle toplu ulaşımda geçici düzenlemeler yapıldı. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) açıklama geldi. Yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı kararlar doğrultusunda düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, tramvay, İETT ve deniz ulaşımı hatlarında bazı seferlerin durdurulduğu veya güzergahlarının değiştirildiği kaydedilen açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, bugün 22.00-02.00 saatlerinde Kabataş ile Sultanahmet istasyonları, yarın ise 06.00-14.00 saatlerinde Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında sefer yapılamayacağı bildirildi.

Açıklamada, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda, yarın 06.00-14.00 saatlerinde Küçükpazar-Eminönü istasyonları arasında hizmet verilemeyeceği, bu süre zarfında Cibali-Küçükpazar istasyonları arasında, tek yol işletmesi uygulanacağı vurgulandı.

Kapanacak yollar nedeniyle, İETT'ye bağlı birçok hatta ise geçici güzergahlar belirlendiği aktarılan açıklamada, vatandaşların anlık bilgi almak için "Otobüsüm Nerede" mobil uygulamasını kullanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, eylem nedeniyle etkilenecek hatlar şu şekilde sıralandı:

"146B, 26, 26A, 28, 28T, 30D, 31E, 32, 33, 33E, 33ES, 33TE, 33Y, 35, 36KE, 38E, 46Ç, 50E, 50P, 54E, 54TE, 66, 70D, 70FE, 70KE, 74, 74A, 77Ç, 78, 78H, 79E, 79GE, 80, 82, 92, 92C, 93, 97A, 97GE, 99A, EM1, EM2."

Şehir Hatları'nda Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç ve Beşiktaş-Haliç hatlarında seferlerin yapılamayacağı belirtilen açıklamada, "İstanbulluların mağduriyet yaşamaması adına belirtilen düzenlemelere dikkat etmeleri ve alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmeleri önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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