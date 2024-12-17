İstanbul'da tur teknesinde yangın

İstanbul Boğazı'nda, Beylerbeyi İskelesi mevkisinde bir tur teknesinde yangın çıktı.

Karaköy'den hareket eden tur teknesindeki henüz nedeni belirlenemeyen yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tekne iskeleye yanaşarak yolcularını indirdi. İtfaiye ekiplerince kıyıdan yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü.

Yangında teknede hasar oluştu.