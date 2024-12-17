İstanbul'da tur teknesinde yangın

İstanbul'da tur teknesinde yangın çıktı. İskeleye yanaşarak yolcularını indiren teknedeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından kıyıdan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da tur teknesinde yangın
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İstanbul Boğazı'nda, Beylerbeyi İskelesi mevkisinde bir tur teknesinde yangın çıktı.

Karaköy'den hareket eden tur teknesindeki henüz nedeni belirlenemeyen yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'da tur teknesinde yangın - Resim : 1

Tekne iskeleye yanaşarak yolcularını indirdi. İtfaiye ekiplerince kıyıdan yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü.

Yangında teknede hasar oluştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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