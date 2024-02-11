İstanbul'da vapur seferleriyle ilgili açıklama

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamaların yaşanmasına neden oluyor.

Megakentteki deniz ulaşımıyla ilgili Şehir Hatları AŞ'den son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Bostancı-Moda-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.