İstanbul'da vapur seferleriyle ilgili açıklama

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını vurdu. Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı ifade edildi.

İstanbul'da vapur seferleriyle ilgili açıklama
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İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamaların yaşanmasına neden oluyor.

Megakentteki deniz ulaşımıyla ilgili Şehir Hatları AŞ'den son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Bostancı-Moda-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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İstanbul'da vapur seferleriyle ilgili açıklama
İstanbul'da vapur seferleriyle ilgili açıklama
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