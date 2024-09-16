İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! 19 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik soruşturmada bir suç örgütünün imalathanesine operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 3 milyon 815 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken 19 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! 19 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:

Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak megakent İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, bir süredir takip edilen suç örgütünün Zeytinburnu'nda bulunan imalathanesinde operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu imalathanede üretilen hapların başka illere nakledileceğine ilişkin tespit üzerine harekete geçti. Ekipler, operasyonda, nakliye için kullanılan araçta 750 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Suç örgütünün başka adreslerde de uyuşturucu imalatı yaptığını tespit eden ekipler, aralarında örgütün elebaşı M.Ş.D'nin de bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! 19 şüpheli yakalandı - Resim : 1

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 14 uyuşturucu hap basma ve paketleme makinesi, çok sayıda sarf ambalaj malzemeleri, 12 milyon 200 bin basıma hazır hap kapsülleri, 1 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 33 fişek ele geçirildi.

Toplam 3 milyon 815 bin adet sentetik uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, İstanbul, İzmir, Bursa olmak üzere birçok ilde faaliyet gösterdiği ve sentetik ecza üretimi yaptığı belirlenen suç̧ örgütüne ilk operasyonun 4 Mayıs'ta yapıldığı, bu operasyonda da 365 bin adet sentetik uyuşturucu hapın ele geçirdiği öğrenildi.

6 terörist etkisiz hale getirildi6 terörist etkisiz hale getirildiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul uyuşturucu operasyon
Günün Manşetleri
"Vatan Partisi yükselen çağdaş dünyanın Türkiye'deki tek temsilcisi"
Adana'da tır ile servis minibüsü çarpıştı
Ücretli çalışan sayısında artış
İstanbul'da yağış etkili oldu
24 şehirde Siberağ-7 operasyonları
İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Fransa'da festivalde PKK propagandası
Trump'a bir suikast girişimi iddiası
Trabzonspor ile Beşiktaş berabere kaldı
SİPER Ürün-2 test atışını başarıyla tamamladı
Çok Okunanlar
Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak! Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak!
İşte Narin'in bulunma anı! Jandarma taşı böyle kaldırmış İşte Narin'in bulunma anı! Jandarma taşı böyle kaldırmış
Genç kız bekçiyi bıçakladı, polis ateş açarak etkisiz hale getirdi Genç kız bekçiyi bıçakladı, polis ateş açarak etkisiz hale getirdi
Bu alışkanlığınız varsa dikkat edin! Bu alışkanlığınız varsa dikkat edin!
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme