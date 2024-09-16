İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! 19 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak megakent İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, bir süredir takip edilen suç örgütünün Zeytinburnu'nda bulunan imalathanesinde operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu imalathanede üretilen hapların başka illere nakledileceğine ilişkin tespit üzerine harekete geçti. Ekipler, operasyonda, nakliye için kullanılan araçta 750 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Suç örgütünün başka adreslerde de uyuşturucu imalatı yaptığını tespit eden ekipler, aralarında örgütün elebaşı M.Ş.D'nin de bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 14 uyuşturucu hap basma ve paketleme makinesi, çok sayıda sarf ambalaj malzemeleri, 12 milyon 200 bin basıma hazır hap kapsülleri, 1 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 33 fişek ele geçirildi.

Toplam 3 milyon 815 bin adet sentetik uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, İstanbul, İzmir, Bursa olmak üzere birçok ilde faaliyet gösterdiği ve sentetik ecza üretimi yaptığı belirlenen suç̧ örgütüne ilk operasyonun 4 Mayıs'ta yapıldığı, bu operasyonda da 365 bin adet sentetik uyuşturucu hapın ele geçirdiği öğrenildi.