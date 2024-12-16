İstanbul'da zincirleme trafik kazası

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da zincirleme trafik kazası
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Büyükdere Caddesi Maslak yönü oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 34 FIK 646 plakalı otomobil, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 EGH 85 plakalı otomobil ile 34 CON 737 plakalı ticari araca çarptı. Ş.K'nin kullandığı otomobil, refüjdeki reklam panosu ve ağaçlara çarparak durabildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü Ş.K. ile yanındaki M.Ş. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Refüje çıkan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

Kaza nedeniyle her iki yönde oluşan yoğunluk çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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