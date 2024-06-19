İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne kadar? Artan sıcaklıklar su seviyesini düşürdü

İstanbul'da kavurucu sıcaklıklar artıyor, kente su sağlayan barajların doluluk oranı ise gün gün azalıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verilerine göre, megakentin baraj doluluk oranı yüzde 80'in altına inerek yüzde 73,8 seviyesine geriledi.

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, İstanbullunun günlük su tüketiminin geçtiğimiz yıllarda 3 milyon metreküp olduğuna dikkat çekerken bu yaz 3 milyon 600 bin metreküpün üzerine çıktığını vurguladı. Uzmanlar, su tasarrufunun önemine dikkat çekti.