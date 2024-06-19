İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne kadar? Artan sıcaklıklar su seviyesini düşürdü
İstanbul'da sıcaklıkların artmasıyla barajların doluluk oranları da merak konusu oldu. Şu anda İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 73 seviyesinde... Diğer yandan da su tüketim oranı arttı. Uzmanlar rehavete kapılmak için "erken" diyerek vatandaşları su tasarrufu konusunda uyardı.
İstanbul'da kavurucu sıcaklıklar artıyor, kente su sağlayan barajların doluluk oranı ise gün gün azalıyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verilerine göre, megakentin baraj doluluk oranı yüzde 80'in altına inerek yüzde 73,8 seviyesine geriledi.
İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, İstanbullunun günlük su tüketiminin geçtiğimiz yıllarda 3 milyon metreküp olduğuna dikkat çekerken bu yaz 3 milyon 600 bin metreküpün üzerine çıktığını vurguladı. Uzmanlar, su tasarrufunun önemine dikkat çekti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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