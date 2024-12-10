İstanbullular dikkat: AKOM saat ve tarih vererek uyardı

AKOM tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

Sağanak yağış ve fırtına akşam saatlerinden itibaren etkili olacak.

Olumsuz hava koşullarına karşı gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuldu.

Vatandaşların, özellikle fırtına nedeniyle oluşabilecek risklere karşı dikkatli olmaları ve güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri önemle vurgulandı:

- Buna göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden (18.00) itibaren kuvvetlenerek aralıklarla kuvvetli, kısa süreli hamlelerle fırtına (50-61 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların gök gürültülü sağanak yağmur ve yerel kuvvetli sağanak (20-50 kg/m2) şeklinde etkili olması ve halihazırda 16-19 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının 7-9 derece birden düşerek 9-10 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çarşamba (yarın) sabah saatlerine kadar (09.00) devam etmesi bekleniyor. Hava şartlarından kaynaklı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önem arz ediyor.