SON DAKİKA: Ayvalık açıklarında korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi, Adalar Denizi'nde Ayvalık açıklarında 3,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Sude İnak Sude İnak
SON DAKİKA: Ayvalık açıklarında korkutan deprem!
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Adalar Denizi'nde, Ayvalık açıklarında saat 15.29'da  3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin, yer kabuğunun 5,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Hafif şiddette olan deprem, çevre bölgelerde hissedilmekle birlikte herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı.

Uzmanlar, bölgenin aktif fay hatlarına yakın olması sebebiyle benzer büyüklükte sarsıntıların doğal olduğunu belirtirken, halkın bu tür depremlere hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Adalar Denizi ve çevresi, Türkiye’nin aktif deprem kuşaklarından biri olarak tanımlanıyor ve bu tür olaylar, bölgedeki tektonik hareketlerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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