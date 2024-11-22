İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbul Valiliği, cumartesi akşam saatlerinden itibaren şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebileceğini belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül, soğuk havalarda sokakta kalan vatandaşların uygun yerlere yerleştirildiğini ifade etti ve bu durumdaki kişileri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarını istedi.

Hava Durumu Tahminleri

Cumartesi günü: Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar; kıyı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, Marmara’nın güneybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve iç bölgelerin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek.

Pazar günü: Yurdun iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Sıcaklık düşüşü özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yer yer 18 dereceye kadar çıkacak.

Yağışlı Hava Doğuya İlerliyor

Yağışların, hafta başında doğuya doğru hareket ederek çarşamba günü yurdu terk etmesi bekleniyor.

Vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları ve uyarıları takip etmeleri önemle vurgulanıyor.