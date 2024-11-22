10 bin usulsüz çakar kullanıcısına ceza! Bakan Yerlikaya’dan uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, usulsüz çakar kullanan 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
10 bin usulsüz çakar kullanıcısına ceza! Bakan Yerlikaya’dan uyarı
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Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Sahte çakar kullanan ve trafikte haksız üstünlük sağlamaya çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kanunla birlikte yetkisiz çakar kullanan sürücülere 96 bin lira trafik idari para cezası uygulanacağını hatırlatan Yerlikaya, sürücü belgelerinin 30 gün süreyle geri alınacağını ve aracın 30 gün süreyle trafikten men edileceğini anımsattı.

Sürücünün, son ihlalin gerçekleştirmesinden itibaren bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmesi halinde her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanarak, sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve aracın da 60 gün süreyle trafikten men edileceğini belirten Yerlikaya, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakarların mülki amir tarafından el konulacağını ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "1 Ocak-31 Ekim 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan toplam 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı. Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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