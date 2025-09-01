İstanbul’un baraj doluluk oranları açıklandı: Kritik seviyede

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri ve uzun süren sıcak hava dalgalarıyla birlikte vatandaşların gündeminde en kritik konular arasında yer alıyor. Şehir genelinde su temin eden 10 barajın toplam doluluk oranı 1 Eylül 2025 itibarıyla yüzde 39,98 seviyesine geriledi

İstanbul’daki barajlarda doluluk oranının, önümüzdeki dönemde yağışların etkisiyle artması bekleniyor. İlkbahar yağışlarıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri bir miktar yükselse de, özellikle Kazandere Barajı yüzde 19,37 ile en düşük doluluk oranına sahip. En yüksek doluluk oranı ise Elmalı Barajı’nda yüzde 59,43 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarının doluluk oranları (1 Eylül 2025):

Ömerli Barajı: %35,31
Darlık Barajı: %52,71
Elmalı Barajı: %59,43
Terkos Barajı: %45,08
Alibey Barajı: %24,03
Büyükçekmece Barajı: %41,52
Sazlıdere Barajı: %37,68
Istrancalar Barajı: %32,91
Kazandere Barajı: %19,37
Pabuçdere Barajı: %30,91

Vatandaşlar, barajlardaki su seviyelerindeki değişiklikleri yakından takip ederken yetkililer, su tasarrufu çağrılarını sürdürmeye devam ediyor.

