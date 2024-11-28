İstanbul'un göbeğinde 2 ceset bulundu! Sahilde görenler gözlerine inanamadı

İstanbul'un Pendik ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Sahil kenarındaki kayalıklarda başından vurulmuş halde 2 ceset bulundu. Cesetlerin, 23 yaşındaki Melihcan Etemoğlu ve 31 yaşındaki Muhammet Kaya'ya ait olduğu tespit edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'un göbeğinde 2 ceset bulundu! Sahilde görenler gözlerine inanamadı
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İstanbul'un Pendik ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Vatandaşlar, Pendik Liman Caddesi'nde sahil kenarındaki kayalıklarda 2 kişinin hareketsiz yattığını gördü ve durumu polise bildirdi.

Söz konusu ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, başından vurulan 2 kişinin öldüğü belirlendi.

İstanbul'un göbeğinde 2 ceset bulundu! Sahilde görenler gözlerine inanamadı - Resim : 1

Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesi sürerken, cesetlerin 23 yaşındaki Melihcan Etemoğlu ve 31 yaşındaki Muhammet Kaya'ya ait olduğu tespit edildi.

Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

İstanbul'un göbeğinde 2 ceset bulundu! Sahilde görenler gözlerine inanamadı - Resim : 2

Öte yandan, polis ekipleri, bölgedeki kayalıklar ile denizde olayda kullanılan silahı bulmak için dalgıçlarla arama çalışması yapıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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