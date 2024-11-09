İstanbul'un göbeğinde cinayet
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Sezgin Ç. ile eşiyle mesajlaştığı iddia edilen Murtaza İ. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Murteza İ, tabancayla Sezgin Ç'yi vurarak öldürdü. Zanlı Murteza İ'yi suç aletiyle birlikte yakalandı.
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Battalgazi Mahallesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Sezgin Ç, eşiyle mesajlaştığı iddia edilen Murtaza İ. ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Murteza İ, tabancayla Sezgin Ç'yi vurarak olay yerinden kaçtı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Sezgin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cinayetin ardından çalışma başlatan polis, zanlı Murteza İ'yi suç aletiyle birlikte yakaladı.
Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı