İstanbul'un göbeğinde korkunç cinayet
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Husumetlileri tarafından silahla vurulan İ.B. hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için yaptığı çalışma sürüyor.
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir cinayet meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, iş yerinden kahvaltılık almaya giden İ.B'nin peşine husumetlileri takıldı. Bu kişilerden kaçan İ.B, yaşanan kovalamacanın ardından silahla vuruldu.
Saldırganlar kaçarken, durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen İ.B'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için yaptığı çalışma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı