Şirin'in katilinin cezası belli oldu

Şişli'deki Feriköy Mezarlığı'nda cesedi bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ölümüyle ilgili davada sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 51 yıl hapse çarptırıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
Şirin'in katilinin cezası belli oldu
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Şişli'de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren sanık Mustafa Örün'e 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Sanığa, 'Cinsel saldırı' suçunda 30 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise, 21 yıl hapis cezası kararı verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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