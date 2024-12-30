İstanbul'un göbeğinde yangın paniği

İstanbul'da paniğe neden olan bir olay yaşandı. Şişli'de, Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıkım işlemleri sırasında başlayan yangın nedeniyle binada mahsur kalan işçiler, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, yanan binanın daha önce iş merkezi olarak kullanıldığı öğrenildi.