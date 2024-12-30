İstanbul'un göbeğinde yangın paniği

İstanbul'un Şişli ilçesinde yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Büyük paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'un göbeğinde yangın paniği
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İstanbul'da paniğe neden olan bir olay yaşandı. Şişli'de, Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un göbeğinde yangın paniği - Resim : 1

Yıkım işlemleri sırasında başlayan yangın nedeniyle binada mahsur kalan işçiler, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'un göbeğinde yangın paniği - Resim : 2

Öte yandan, yanan binanın daha önce iş merkezi olarak kullanıldığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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