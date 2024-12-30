Kocaeli'de polis ve savcı kılığına giren dolandırıcılar tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 vatandaşı 3 milyon lira dolandıran dolandırıcılara yönelik operasyon düzenledi.

Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık mağdurlarının şikayetleri üzerine çalışma başlattı ve şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan titiz araştırmalar sonucu, 5 şüpheli İstanbul, Konya ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.S, Ö.M.P. ve B.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler B.Y. ve H.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.