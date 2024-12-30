Kocaeli'de polis ve savcı kılığına giren dolandırıcılar tutuklandı

Kocaeli'de, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 3 milyon lira dolandırıcılık yapan 5 kişilik çete çökertildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 vatandaşı 3 milyon lira dolandıran dolandırıcılara yönelik operasyon düzenledi.

Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık mağdurlarının şikayetleri üzerine çalışma başlattı ve şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan titiz araştırmalar sonucu, 5 şüpheli İstanbul, Konya ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.S, Ö.M.P. ve B.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler B.Y. ve H.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeni bir kuşak doğuyor: 2025'ten sonra dünyaya gelecek bebekler Beta Kuşağı'na dahil olacakYeni bir kuşak doğuyor: 2025'ten sonra dünyaya gelecek bebekler Beta Kuşağı'na dahil olacakGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

kocaeli dolandırıcı
Günün Manşetleri
Erdoğan ile Al Nahyan telefonda görüştü
Milli Eğitim Bakanlığından "karne" ile ilgili yeni açıklama
'Erdoğan, İsrail'i aradı' iddialarına açıklama
Can kaybı 45 bini aştı, yaralılar 108 bini geçti
Bu iğrençlik ne zaman bitecek?
Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih
11 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya Esad yönetiminin neden düştüğünü açıkladı
16 şüpheli gözaltında
11 gözaltı
Çok Okunanlar
Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak
Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri
Sosyal Güvenlik Başuzmanı, en düşük emekli aylığını duyurdu! Sosyal Güvenlik Başuzmanı, en düşük emekli aylığını duyurdu!
Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında kar topu oynamaya hazır mısınız? Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında kar topu oynamaya hazır mısınız?
Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih