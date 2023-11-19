İstanbul'un O İlçesinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi! Olumsuz Hava Koşulları Etkisini Sürdürüyor
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları Şile'de eğitimin ara verilmesine neden oldu. Konuyla ilgili açıklama, İstanbul Valiliği tarafından yapıldı.
İstanbul'da cumartesi günü başlayan olumsuz hava koşulları pazar günü de etkisini artırarak sürdürüyor.
Hava koşulları özellikle bazı ilçelerde daha da şiddetli bir biçimde yaşanıyor. İstanbul'un kuzeyindeki Şile ilçesinde de hava şartları hayatı olumsuz etkiliyor.
Bu kapsamda İstanbul Valiliği tarafından önemli bir karar alındı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın (20 Kasım Pazartesi) ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır.
Kaynak: Anadolu Ajansı