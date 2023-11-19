İstanbul'un O İlçesinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi! Olumsuz Hava Koşulları Etkisini Sürdürüyor

İstanbul'da cumartesi günü başlayan olumsuz hava koşulları pazar günü de etkisini artırarak sürdürüyor.

Hava koşulları özellikle bazı ilçelerde daha da şiddetli bir biçimde yaşanıyor. İstanbul'un kuzeyindeki Şile ilçesinde de hava şartları hayatı olumsuz etkiliyor.

Bu kapsamda İstanbul Valiliği tarafından önemli bir karar alındı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın (20 Kasım Pazartesi) ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: