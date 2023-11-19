Zonguldak'ta Gemiyle İrtibat Koptu! Fırtına Kâbusa Döndü! İçerisinde 12 Türk Personel Bulunuyordu

Yurt genelinde etkili olan fırtınalı hava özellikle Zonguldak'ta denizde hayatı kâbusa çevirmiş durumda. Ereğli Limanı'nda bir geminin fırtınada ikiye bölünmesinin ardından bölgeden bir kötü haber daha geldi.

Edinilen bilgiye göre Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla Ereğli Limanı'na sığındı. Ancak burada barınamayan gemi, tekrar hareket ederek limandan ayrıldı.

Limandan yeniden hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

Liman yetkililerinin, "Kafkametler" isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.