İşte Türkiye'nin En Büyük 10 Tüneli! İlk Sıradaki Avrupa'nın En Uzunu...

Türkiye'nin en büyük 10 tüneli listesi belli oldu. Avrupa'nın en uzunu sayılan Zigana Tüneli tamı tamına 14 bin 481 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en büyük tüneli konumunda yer alıyor. Peki sıralamada yer alan diğer tüneller hangileri? Türkiye'nin en büyük 10 tüneli sıralamasında 2. sırada hangi tünel bulunuyor? İşte merak edilen en büyük tüneller sıralamasının ayrıntıları...

Türkiye'nin En Büyük 10 Tüneli

Avrupa kıtasının en uzun tüneli Zigana Tüneli'nin zirvede olduğu Türkiye'nin en büyük tünelleri listesinde Zigana Tüneli'nden sonraki sırada yer alan Türkiye'nin en büyük 2. tüneli ise 14 bin metre uzunluğu ile Ovit Dağı Tüneli oldu. İşte Türkiye'nin en büyük 10 tüneli sıralaması;

1. Zigana Tüneli 14.481 metre

2. Ovit Dağı Tüneli 14.000 metre

3. Kop Dağı Tüneli 6.500 metre

4. Sabuncubeli Tüneli 6.480 metre

5. Avrasya Tüneli 5.400 metre

6. Ilgaz Dağı Tüneli 5.370 metre

Avrupa'nın En Uzunu Zigana Tüneli

7. Cankurtaran Tüneli 5.228 metre

8. Ilgar Dağı Tüneli 4.980 metre

9. Salmankaş Tüneli 4,150 metre

10. Ordu Nefise Akçelik Tüneli 3.820 metre