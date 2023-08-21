İzmir açıklarında düzensiz göçmenler kurtarıldı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 19 göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında düzensiz göçmenler kurtarıldı
İzmir açıklarında düzensiz göçmenler kurtarıldı
Editör: Süleyman Daban
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki toplam 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Seferihisar ilçesi açıklarında hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları bottaki 19 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # izmir # düzensiz göçmen
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