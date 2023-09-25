İzmir Adliyesi Önünde Çatışma! Yaralılar Var

İzmir Adliyesi önündeki restoranda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

İzmir Adliyesi Önünde Çatışma! Yaralılar Var
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İzmir Adliyesi önünde silahlı çatışma çıktı. Adliye önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda yaralıların bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay, İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda meydana geldi. İki grup, restoran içerisinde silahlarla çatıştı. Çatışma sonrası yaralıların bulunduğu öğrenildi. Adliye önünde hareketlilik yaşanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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