Meteoroloji'den O Bölgeye Fırtına Uyarısı! Bu Akşamdan İtibaren Etkili Olacak

Meteoroloji'den günlük hava tahmin raporu ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den O Bölgeye Fırtına Uyarısı! Bu Akşamdan İtibaren Etkili Olacak
Meteoroloji'den O Bölgeye Fırtına Uyarısı! Bu Akşamdan İtibaren Etkili Olacak
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Yurt genelinde görülen hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak yurt genelindeki günlük hava tahmin raporu da yayınlandı. Raporda Kuzey Ege Bölgesi'ne ayrıca dikkat çekildi.

Kuzey Ege'yi Bu Akşam Fırtına Vuracak!

Meteoroloji'den yapılan tahmine göre, Ege Denizi'nde rüzgarın etkili olmasının beklendiği ifade edildi. Rüzgarın özellikle bu akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ifade edildi.

Hava Durumu

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtınanın, salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Vatandaşlara, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği de hatırlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Hava durumu # kuzey ege # meteoroloji # fırtına
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