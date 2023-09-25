Meteoroloji'den O Bölgeye Fırtına Uyarısı! Bu Akşamdan İtibaren Etkili Olacak

Yurt genelinde görülen hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak yurt genelindeki günlük hava tahmin raporu da yayınlandı. Raporda Kuzey Ege Bölgesi'ne ayrıca dikkat çekildi.

Kuzey Ege'yi Bu Akşam Fırtına Vuracak!

Meteoroloji'den yapılan tahmine göre, Ege Denizi'nde rüzgarın etkili olmasının beklendiği ifade edildi. Rüzgarın özellikle bu akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ifade edildi.

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtınanın, salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Vatandaşlara, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği de hatırlatıldı.