İzmir Barosu kültürel yozlaşmaya zemin açıyor

İzmir Barosu, kültürel çürümenin bir parçası olan LGBT'nin bayraktarlığı için kolları sıvadı. LGBT'nin propagandasını büyüten ve ideolojisini yaymak amacıyla yapılan Onur Ayı'na sahip çıkan İzmir Barosu, bu kapsamda bir dizi etkinlik düzenleyeceğini açıkladı.

İzmir Barosu kültürel yozlaşmaya zemin açıyor
Editör: Haber Merkezi
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Emperyalizmin dayattığı, Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin fonlarıyla ayakta kalan LGBT derneklerine ve ideolojisine İzmir Barosu kalkan oldu.

İzmir Barosu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 farklı etkinliğin olacağını duyurdu.

LGBT’nin propagandasını ve ideolojisini yaymak üzere yapılan bu etkinliklerde; Türk değerlerine savaş açılıyor, doğal olmayan cinselliği yaşam merkezi haline getiriliyor.

"Onur Ayı Haftalarında" düzenlenen yürüyüşlerde özellikle çocuklar ön saflarda kullanılıyor, cinsel sömürülere alet oluyor.

Aileyi ve insanı parçalayan LGBT ideolojisini bir hak mücadelesi olarak gösteren İzmir Barosu, sözde Onur Ayı'nın öncülerinden oldu.

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# izmir baro # lgbt
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