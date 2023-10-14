İzmir Bergama'da Zeytin Hasadı Başladı
İzmir Bergama'da zeytin hasadı başladı. Ancak verim düşük. Bu sezon yağ fiyatlarının da cep yakacağı düşünülüyor.
Üretici mevsimlik işçilerle birlikte bahçede hasada başladı.
İzmir'in Bergama ilçesi Sarıcılar Mahallesi'nde zeytin verimi düşük. Üretici endişeli.
Girdi maliyetlerinden yakınan üretici zeytinden elde edeceği yağı yüksek fiyata satmak zorunda kalacağını söylüyor.
Üretici çiftçilik yapmanın daha da zorlaştığından yakınıyor. Mazota gübreye güç yetmediğini anlatıyor.
Zeytin üreticisi desteklerin az olduğunu belirtiyor.