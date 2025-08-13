İzmir Buca’daki orman yangını neden çıktı? 3 şüpheli gözaltında

İzmir’in Buca ilçesinde dün minibüs kaynaklı çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kahraman orman teşkilatının yoğun ve özverili çalışmaları sayesinde yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı paylaşımında, “Yeşil vatanımızı gece gündüz demeden savunmaya devam ediyoruz. İzmir / Buca yangını, kahraman orman teşkilatımızın özverili çalışmaları sayesinde tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları aralıksız sürerken, en büyük gücümüz yangınların çıkmasını önlemek” ifadelerini kullandı.

YANGININ ÇIKIŞ NOKTASI

Yangın, İzmir-Çeşme Otoyolu Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir minibüste başladı. Araç yanmaya başlayınca sürücü minibüsü yol kenarına park ederek yolcuları tahliye etti. Ancak yangın kısa sürede otoyol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yangında kusurları olduğu değerlendirilen servis şoförü, minibüsün tescil sahibi ve gün içinde aracı tamir eden egzoz ustası olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.