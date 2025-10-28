İzmir depreminde hayatını kaybeden Dila Yüksel anısına Hatay'da sanat atölyesi açıldı

2020 yılında İzmir'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Dila Yüksel'in anısına, Hatay'ın İskenderun ilçesinde oluşturulan özel bir sanat atölyesi hizmete girdi.

Merhum Dila'nın babası Seha Yüksel'in yaptığı bağışla Şemsettin Mursaloğlu Lisesine kazandırılan "Dila Yüksel Görsel Sanatlar Atölyesi" için bir açılış töreni düzenlendi.

Törene, acılı baba Seha Yüksel ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

"SİZLERLE KADER BİRLİĞİMİZ VAR, ACILARIMIZ ORTAK"

Törende bir konuşma yapan Seha Yüksel, 5 yıl önceki depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybettiğini hatırlattı. Kızı Dila'yı İskenderun'a emanet ettiğini belirten Yüksel, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Çocuklarım sanatı severdi ancak onların bu uğraşlarını sürdürme imkanım kalmamıştı. Yine de babalık görevim bitmedi, sonsuza kadar devam edecek. Hayalleri sevgiye sarıp gerçeğe kavuşturalım diyerek bir dernek kurduk. Sizlerle kader birliğimiz var, acılarımız ortak. Bu atölye, Dila'nın anısını yaşatacak ve sizlerin geleceğine ışık olacak."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da okulların onarımdan geçirildiğini ifade etti. Haytaz, "Bu anlamlı bağış, iki deprem bölgesi arasında duygusal bir köprü oluşturdu. Devletimiz büyük çabayla okullarımızı yeniden ayağa kaldırdı ancak hayırseverlerimizin desteğiyle bu süreç çok daha anlamlı hale geldi." dedi.

Okul müdürü İlhami Koç ise açılan atölyenin öğrenciler için büyük bir kazanım olduğunu anlattı.

Yapılan konuşmaların ardından atölyenin açılış kurdelesi kesilerek hizmete açıldı.