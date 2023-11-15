İzmir Körfezi Kırmızıya Boyandı! Tunç Soyer'in Körfez Temizlendi Açıklamaları Çürütüldü

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir Körfezi temizlendi açıklamaları bilimsel verilerle çürütüldü. Ulusal Kanal ekibi de kirliliği dronla görüntüledi.

İZSU'nun Eylül ayında açıkladığı Körfez Su Kalitesi Raporu ile yüzülebilir Körfeze Adım adım yaklaşıldığı vurgulandı. Veriler orta ve iyi derece olarak paylaşıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü, önce Valilik 'olur'uyla İzmir Körfezi'nde bir çalışma yaptı.

İZSU'nun Balçova açıklarında yaptığı ölçümlerde 100 mililitre deniz suyunda 10 adet olarak açıkladığı kolibasili miktarı, İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı analizde 1000 adetin üstü olduğu tespit edildi. Yine Alsancak'ta belediyenin 24 olarak açıkladığı rakam, İl Sağlık Müdürlüğü analizinde 1000 üstü olarak tespit edildi.

Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Deniz Bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar, kirliliğin gözle görüldüğünü belirtti. Yaşar, körfezin koyu kırmızı bir hal almasının nedeninini artan kirlilik olduğunu söyledi. İklim Bilimci Yaşar’a göre İzmir Körfezi son 23 yılın en kötü dönemini yaşıyor.