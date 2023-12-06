İzmir Şehir Hastanesi'ne Vesayit Yok

Bakanlık geçici görevlendirmeyle İzmir’in diğer hastanelerinde hekim ve hemşire görevlendirmesi yaptı. Ancak bu sefer de diğer hastaneler hizmet veremez duruma geldi.

Bayraklı Şehir Hastanesinin açılmasıyla İzmir’de sağlık hizmetlerine erişim zorlaştı. Nedeni ise Sağlık Bakanlığı’nın kadro görevlendirmesi yapmadan hastaneyi açması oldu.



Bakanlık İzmir’deki eğitim ve araştırma hastanelerinden hekim ve hemşireleri geçici görevlendirme ile Şehir Hastanesi’ne kaydırdı. Bu durum hem mevcut hastanelerde hem de şehir hastanesinde ciddi personel eksikliğine neden oldu.



Ulusal Kanal’a konuşan Türk Sağlık Sen 2 No’lu Şube Başkanı Şenol Atıcı, diğer hastanelerden sağlık çalışanı görevlendirmesiyle İzmir’deki sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırdığını belirtti.



İzmir Şehir Hastanesine görevlendiren sağlık çalışanlarının da sorunları diz boyu. Bunların başında da hemşirelerin iki günde bir 24 saat nöbet tutması geliyor.



2060 yatak kapasiteli sağlık kompleksinin içinde 6 farklı hastane bulunuyor. Ege Bölgesi’nin en büyük Türkiye’nin de 4. En büyük hastanesi özelliğine sahip hastaneye İzmir kent merkezinden ulaşmak da çok zor. Türk Sağlık Sen Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne seslendi, toplu ulaşımın çözülmesini talep etti.



Türk Sağlık Sen, Sağlık Bakanlığı’nın İzmir Şehir Hastanesi için doğrudan atama yapmasını istedi.





