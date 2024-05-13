İzmir'de 75 bine yakın sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi!

İzmir'in Bornova ilçesinde polis tarafından bir adrese yapılan baskın yapıldı.

İzmir'de 75 bine yakın sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi!
Editör: Metehan Gül

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Savcılıktan alınan izinle adrese gerçekleştirilen operasyonda, yeşil reçeteye tabi ve uyuşturucu nitelikli 74 bin 760 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# narkotik # izmir # bornova
Çok Okunanlar
Altın alacaklara altın tavsiye! İslam Memiş gün verdi!
Altın alacaklara altın tavsiye! İslam Memiş gün verdi!
Borcu olanlar dikkat! O bankadan 50 bin TL kampanyası
Borcu olanlar dikkat! O bankadan 50 bin TL kampanyası
Dev faiz! Bankaya atan asgari ücretten fazla kazanacak
Dev faiz! Bankaya atan asgari ücretten fazla kazanacak
Borcu olanlar dikkat! 5 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar?
Borcu olanlar dikkat! 5 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar?
Yaşar Güler'den dikkat çeken ABD mesajı!
Yaşar Güler'den dikkat çeken ABD mesajı!
Öne Çıkanlar İsrail gerçeği: Nekbe! Filistinlilerin "Felaket Günü" | ULUSAL HABER İsrail gerçeği: Nekbe! Filistinlilerin "Felaket Günü" | ULUSAL HABER Diyarbakır'da zincirleme kaza Diyarbakır'da zincirleme kaza