İzmir'de belediye çalışanları maaş eylemlerini büyütüyor



İş bıraktılar, slogan attılar, yol kapattılar. İzmir’de Bayraklı Belediyesi çalışanları yine eylemdeydi.



CHP’li Bayraklı Belediyesi’nin çalışanları, maaşları eksik yatırıldığı gerekçesiyle geçen haftadan bu yana zaman zaman eylem yapıyor. Belediye binası önünde toplanan çalışanlar, ücretlerinin tam yatması için yetkililere çağrı yaptı.



Temizlik işçilerinin de destek verdiği eylemde, çöp kamyonları belediye binası önüne götürüldü. Kamyonla bir süre yolu kapatan işçiler, daha sonra araçla bölgeden uzaklaştı.



Bu sırada belediye önünde eylemlerini sürdüren çalışanlar ise halay çekti.