İzmir'de CHP'li Belediye 20'ye Yakın Ağaç Kesti! Selçuk Belediye Başkanı'na Vatandaşlardan Protesto

Çevrecilerin isyanı İzmir’in Selçuk ilçesinden yankılandı. CHP’li Selçuk Belediyesi Milli Ağaçlandırma gününe sayılı günler kala ilçe merkezinde 20’ye yakın ağacı kesti. Vatandaşlar duruma isyan etti.

Selçukluların isyanının ardından kesime ara verildi. CHP’li Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşlara durumu izah etmeye çalıştı ama başarılı olamadı.

Bir vatandaş Sengel’e başarısız bir belediye başkanı olduğunu söyleyerek istifaya davet etti.

Protestolar bununla da bitmedi. Selçuklu vatandaşlar ellerine aldıkları kesik ağaç dallarını belediye binası girişine atarak protestolarına devam etti.