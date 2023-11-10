İzmir'de CHP'li Belediye 20'ye Yakın Ağaç Kesti! Selçuk Belediye Başkanı'na Vatandaşlardan Protesto

İzmir’de CHP'li Selçuk Belediyesi Milli Ağaçlandırma gününe 1 gün kala, yaklaşık 20 ağacı kesti. Vatandaşlar duruma isyan etti. Tepki nedeniyle kesime ara verildi. Durumu anlatmak için bölgeye gelen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, protesto nedeniyle kesim alanını terk etmek zorunda kaldı.

Editör: Özgür Doğu Saymaz
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Çevrecilerin isyanı İzmir’in Selçuk ilçesinden yankılandı. CHP’li Selçuk Belediyesi Milli Ağaçlandırma gününe sayılı günler kala ilçe merkezinde 20’ye yakın ağacı kesti. Vatandaşlar duruma isyan etti.

Selçukluların isyanının ardından kesime ara verildi. CHP’li Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşlara durumu izah etmeye çalıştı ama başarılı olamadı.

Bir vatandaş Sengel’e başarısız bir belediye başkanı olduğunu söyleyerek istifaya davet etti.

Protestolar bununla da bitmedi. Selçuklu vatandaşlar ellerine aldıkları kesik ağaç dallarını belediye binası girişine atarak protestolarına devam etti.

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