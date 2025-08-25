İzmir’de dehşet: Trafik polisine tekmeli yumruklu saldırı

Olay Konak ilçesinde meydana geldi. Motorlu trafik polisi, bir kişinin aniden saldırısına uğradı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan olayda saldırgan, polis memurunu tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.

Saldırı sırasında çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederek polis memurunu korumaya çalıştı. O sırada bölgede bulunan başka bir polis memuru da saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, polis memurunun arkasını dönerek yürüdüğü sırada saldırganın yerden aldığı bir cisimle polise yöneldiği ve ardından tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar açıkça görüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırganın emniyetteki işlemleri devam ediyor.