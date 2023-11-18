İzmir'de Düğün Katliama Döndü! 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesindeki bir düğünde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti. Kazımpaşa Mahallesi'nde sokakta düzenlenen düğüne gelen Metin S. ve Lütfi H., düğün sahipleriyle tartıştı. Olay yerinden ayrılan ikili, bir süre sonra pompalı tüfeklerle yeniden gelerek çevreye rastgele ateş etti ve kaçtı. Pompalı tüfek saçmalarının isabet ettiği 8 kişi Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 16 yaşındaki Aytekin Elkalkmış hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri tamamlanan 5 kişi taburcu edilirken, 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, şüphelilerden Metin S'yi kısa sürede, hakkında 13 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Lütfi H'yi de daha sonra yakaladı. Şüphelilerin kullandıkları uyuşturucunun etkisinde düğüne gittikleri kendilerini uzaklaştırmak isteyen düğün sahipleriyle tartıştıkları ve daha sonra olayı yaptıkları öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Metin S. tutuklandı, Lütfi H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.