İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu! 35 otele ceza yağdı

İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik KALKAN-15 operasyonu düzenlendi. Operasyonda düzensiz göçmenlerin konakladığı 35 otele işlem yapıldı. Otellere para cezası uygulandı.

İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu! 35 otele ceza yağdı
İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu! 35 otele ceza yağdı
Editör: Uğur Çam

İzmir'de polis KALKAN-15 operasyonu kapsamında düzensiz göçmenlerin kaldığı tespit edilen 35 otele baskın düzenledi. Konak ilçesinde Basmane bölgesinde bulunan otellerde 40 düzensiz göçmen yakalandı. 

Polisin düzenlediği baskınlarda yakalanan 40 düzensiz göçmenden 39'u geri gönderme merkezine teslim edildi. 1 düzensiz göçmen ise gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. 

Operasyonda düzensiz göçmenlerin konaklamasına imkan sağlayan 35 otele idari işlem yapıldı ve para cezası uygulandı.

İÇİŞLERİ BAKANI KALKAN-15 OPERASYONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan operasyonla ilgili bir paylaşım yaptı. Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

İzmir, Basmane bölgesinde düzenlenen “KALKAN-15” operasyonlarında; Düzensiz Göçmen olduğunu bildiği halde bu düzensiz göçmenlere otelde konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı ve para cezası uygulandı!

40 düzensiz göçmen yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan düzensiz göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Gözümüz düzensiz göçmenleri barındıran konaklama yerlerinin üzerinde. Operasyonlara duraksamadan devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığının katılımıyla “Düzensiz Göç” ile mücadele kapsamında Konak ilçesi, Basmane bölgesinde bulunan 35 otele yönelik düzenlenen operasyonlarda;

  • 40 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan;
  • 39'u ‘u geri gönderme merkezine teslim edildi.
  • 1'’i hakkında adli işlem yapılmak amacıyla göz altına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığını, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü, Sosyal Güvenlik Kurumunu, Vergi Dairesi Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battıÇanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battıYurt

Kaynak: TRT Haber

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