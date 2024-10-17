İzmir'de gece orman yangını paniği
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dün gece saatlerinde orman yangını paniği yaşandı. Yangın, Spil Dağı Beşpınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi.
Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangına, çok sayıda arazöz, su tankeri ve yer ekibiyle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı