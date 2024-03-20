İzmir'de grev çanları çalıyor! Belediye-İş üyesi 5 bin 500 emekçi iş bıraktı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan emekçilerin tek isteği enflasyon oranında zam. Tunç Soyer'in ise ikinci zam teklifi de enflasyon altında kaldı. İşçi masadan kalktı. İş bıraktı.

Belediye İş Sendikasında örgütlü İZSU, İZDOGA, İZULAŞ, İZBETON belediye şirketlerinde çalışan yaklaşık 5 bin 500 işçi Toplu İş Sözleşmelerinde uzlaşma çıkmadığı için eylemde.

Belediye İş Sendikası, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ikinci teklifini yüzde 45 olarak açıkladı. Bu teklifte diğer belediye çalışanlarına yapılan yüzde 11'lik ek zam da yer aldı. O nedenle Tunç Soyer'in işçiye yaptığı gerçek zam oranı yüzde 34 oldu. Soyer’in kapısına dayanan işçiler enflasyon oranında zam talebiyle oturma eylemi yaptı.

Emekçilerin eylemi ses getirdi. CHP'li Belediyeyi Temsil Eden Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası işçiyi temsil eden Belediye-İş Sendikası İzmir Şubelerini görüşmeye davet etti.