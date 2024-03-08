İzmir'de grev dalgası! İZELMAN işçileri de iş bırakacak

İzmir'de Belediye-İş Sendikası ile Büyükşehir arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma çıkmayınca işçiler eyleme başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan 5 bin 500 işçi 2 saat iş bıraktı. Başta toplu ulaşım olmak üzere birçok belediye hizmetinde aksaklıklar yaşandı.

Editör: Özgür Doğu Saymaz

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı 5 bin 500 işçi 2 saatlik iş bırakma eylemi yaptı. İzmir’de İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde verilen hizmetlerde aksamalar oldu.

İZULAŞ şoförleri sabah 05:00'den 07.00’ye kontak kapattı. Yaklaşık bin 500 otobüsün 250'si çalışmadı. Grev nedeniyle otobüs duraklarında kuyruklar oluştu.

İZSU, IZDOĞA, İZBETON’da de emekçiler iş yerlerinin önünde eylem yaptı, halaylar çekti.

Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir Şubeleri ile SODEM-SEN ve büyükşehir bürokratları arasında Ocak ayında başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri işverenin yüzde 19’luk zam teklifi nedeniyle tıkandı. Emekçilerin talebi enflasyon oranında zam.

Büyükşehir Belediyesi İZELMAN’da çalışan 6 bin emekçinin de ikramiye ve gıda çeklerine hak edişlerini yatırmadı. CHP’li Belediye ortalama bir işçiye 20 bin lira borçu.

Genel-İş Sendikası İzmir 1 ve 3 No’lu şubelerinde örgütlü işçiler 12-13 Mart’a kadar ücretleri yatmazsa iş bırakma eylemi yapacak. İzmir’de Büyükşehir Belediyesi otobüsleri çalışmayacak.

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