İzmir'de grev dalgası! İZELMAN işçileri de iş bırakacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı 5 bin 500 işçi 2 saatlik iş bırakma eylemi yaptı. İzmir’de İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde verilen hizmetlerde aksamalar oldu.



İZULAŞ şoförleri sabah 05:00'den 07.00’ye kontak kapattı. Yaklaşık bin 500 otobüsün 250'si çalışmadı. Grev nedeniyle otobüs duraklarında kuyruklar oluştu.



İZSU, IZDOĞA, İZBETON’da de emekçiler iş yerlerinin önünde eylem yaptı, halaylar çekti.



Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir Şubeleri ile SODEM-SEN ve büyükşehir bürokratları arasında Ocak ayında başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri işverenin yüzde 19’luk zam teklifi nedeniyle tıkandı. Emekçilerin talebi enflasyon oranında zam.



Büyükşehir Belediyesi İZELMAN’da çalışan 6 bin emekçinin de ikramiye ve gıda çeklerine hak edişlerini yatırmadı. CHP’li Belediye ortalama bir işçiye 20 bin lira borçu.



Genel-İş Sendikası İzmir 1 ve 3 No’lu şubelerinde örgütlü işçiler 12-13 Mart’a kadar ücretleri yatmazsa iş bırakma eylemi yapacak. İzmir’de Büyükşehir Belediyesi otobüsleri çalışmayacak.