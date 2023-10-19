İzmir'de Korkunç Kaza! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İzmir'de Korkunç Kaza! 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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İzmir-Kemalpaşa yolu Hayıtlıkır mevkisinde K.I'nın (30) kullandığı 35 HC 386 plakalı otomobil kontrolden çıkarak geçtiği karşı şeritte, H.P. (53) idaresindeki 35 HC 0700 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan K.I'nın kullandığı otomobil, yol kenarındaki duvara çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağılık ekipleri, 35 HC 386 plakalı otomobilin sürücüsü K.I. ile eşi N.I'nın (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer araçtaki yaralı otomobil sürücüsü H.P. ile yanındaki N.P. (50) ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# İzmir # izmir # kaza
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