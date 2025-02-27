İzmir'de korkunç kaza: Tanker ile taksi çarpıştı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde akaryakıt yüklü bir tanker, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsünün karşı şeride geçmesiyle bir taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksideki yolcu yaralanırken, tanker de savrulup yola devrildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir'de korkunç kaza: Tanker ile taksi çarpıştı
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Kaza, İzmir’in Bayraklı ilçesinin Altınyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Motorin yüklü 35 BTH 423 plakalı tanker, sürücüsü B.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Taksiyle çarpışan tanker, etkisiyle yolun ortasına devrilerek tank bölümüyle büyük bir tehlike oluşturdu. Kaza anı çevredekiler için korku dolu anlar yaşatırken, ihbar üzerine hızla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taksiye çarpan tankerin etkisiyle taksideki yolculardan E.B. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.B., ardından hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü F.B. ile tanker sürücüsü B.G. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle Altınyol Caddesi'nde trafiğe kapanan tek şerit, tankın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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