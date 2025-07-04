İzmir'de orman yangınları ne durumda? Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

İzmir’in üç ilçesinde çıkan orman yangınları, Türkiye’yi yasa boğdu. Ödemiş ve Buca’da yangınlar halen devam ederken, Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, “Sabah 10.00 itibari ile Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı” ifadelerini kullandı.

81 YAŞINDAKİ HASTA VE BİR PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ

Tosunlar Mahallesi’nde 2 Temmuz saat 21.00 sularında çıkan orman yangını, Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahallelerinin tahliyesine yol açtı. Alevlerin hızla ilerlemesi nedeniyle bu mahallelerdeki ev ve ağıllar zarar gördü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi'ni de tehdit etmeye başladı. Suçıktı Mahallesi'ndeki evde yalnız yaşayan 81 yaşındaki yatalak İbrahim Erkan, yangın sırasında hayatını kaybetti. Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında görev alan bir orman işçisi şehit oldu, bir diğer personelin ise entübe şekilde tedavisi sürüyor.

BUCA’DA KAYNAK MAKİNESİ YANGINA NEDEN OLDU

Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının, kaynak makinesi kıvılcımından kaynaklandığı belirlendi. Yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alanlara sıçradı. Ekipler, yoğun müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının büyümesiyle birlikte bölgedeki yerleşim alanları da tehlike altına girdi.

Yangınlarla mücadele eden personelden morallerini düşürmemelerini isteyen Yumaklı, şunları söyledi:

"Şehidimizin ardından elbette bir görev olarak bu yangınları söndüreceğiz, onların emanetlerine sahip çıkacağız. Vatan savunması için canını veren kolluk güçlerimizden, güvenlik güçlerimizden, silahlı kuvvetlerimizden sonra en fazla şehit veren Orman Genel Müdürlüğü. İnşallah bundan sonra başka bir kardeşimizi, başka bir arkadaşımızı, vatanı için canını dişine takarak savaşan, çalışan, mücadele eden hiç kimseyi kaybetmeyiz."

“YÜZYILIN EN GÜÇLÜ FİLOSUYLA MÜCADELE EDİYORUZ”

Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, “Son 1 haftada 624 orman yangını çıktı. Bu yangınların 621’i kontrol altına alındı” bilgisini verdi.

2024’ün ilk 6 ayında çıkan 3 bin 44 yangından 1305’inin ormanlık alanda olduğunu belirten Yumaklı, mücadelede 25 bin personel, 10 uçak ve 25 helikopterin görev yaptığını söyledi. Yangınların yalnızca İzmir değil, Sakarya, Hatay, Manisa, İstanbul, Bursa ve Bilecik gibi birçok ilde büyük tehdit oluşturduğunu vurgulayan Yumaklı, “Her biri hafızalara kazınan 2021 yangınları potansiyelini gördük.” dedi.

Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgiye göre, yangınlarla mücadelede hava araçları yaz başından bu yana 16 bin 35 sorti yaptı, toplamda 52 bin ton su atıldı.