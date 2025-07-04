Dış ticarette büyük usulsüzlük: 6 ayda 5,9 milyar lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerinde yapılan kapsamlı denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen sonradan ve ikincil kontrol denetimleri neticesinde toplam 5,9 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı alındı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %162 oranında bir artış anlamına geliyor.

Bakanlık, sadece cari dış ticaret işlemleri esnasında değil, aynı zamanda eşyanın tesliminden sonra yapılan ikincil kontrol ve firma işlemlerinin sonradan kontrolü kapsamında denetimlerin sürdürüldüğünü belirtti.

Açıklamada, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan analizler sonucunda belirlenen firmaların, ticaret müfettişleri tarafından denetime tabi tutulduğu ifade edildi. Denetimlerin, veri analizine dayalı yeni nesil teknolojilerle daha etkin hale getirildiği vurgulandı.

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ DEVREDE: BEYAN EKSİKLİĞİNE YAPTIRIM

Bölge müdürlükleri kontrol şubelerince yürütülen incelemelerde, gümrük beyannamelerinde eksik vergi beyanında bulunan yükümlülere gerekli yaptırımlar uygulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu kapsamda 2025 yılının ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre sonradan kontrol denetimleri neticesinde %31 artışla yaklaşık 1,1 milyar lira, ikincil kontrol incelemeleri sonucunda ise %244 artışla yaklaşık 4,8 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı alındı. Böylece toplamda 5,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş oldu.”

Ticaret Bakanlığı, bu denetimlerin piyasa düzenini sağlama ve haksız rekabetin önüne geçme açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Açıklamada şu net ifadeler kullanıldı: “Hem devletimizin gelir kaybına neden olan hem de gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik piyasa bozucu etkileriyle haksız rekabete yol açan usulsüzlüklere karşı sonradan ve ikincil kontrol çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir.”