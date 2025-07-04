Kara yollarında trafiği etkileyecek çalışmalar! İşte kritik güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücüleri yurt genelindeki kara yolları durumu hakkında uyardı. Yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren güzergahlarda yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi istendi. Özellikle yangın, patlatmalı kazı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle bazı yollar geçici olarak kapatılırken, birçok noktada trafik tek şeritten veya servis yolundan veriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu’nun Çeşme Otoyolu ayrımı ile Havalimanı kavşakları arasında, Yıldızköy mevkisinde çıkan yangın nedeniyle geçici olarak kapatılan güzergah yeniden ulaşıma açıldı. Ancak İzmir-Aydın istikametindeki sol ve orta şeritler, üstyapı onarımı nedeniyle trafiğe kapalı kalmaya devam ediyor. Bu hatta ulaşım, sağ şerit ve emniyet şeridi üzerinden sağlanıyor.

Karasu-Akyazı kavşakları arasındaki 0-4. kilometrelerde, Ankara-İstanbul yönünde bakım çalışmaları yapılıyor. Bu çalışma kapsamında trafik akışı, İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları arasında süren üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak devam ettiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde bulunan Kaşüstü Araç Alt Geçidi, Rize yönünde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle saat 21.00-06.00 arasında ulaşıma kapalı olacak. Bu süreçte trafik, geçit üstü bağlantı yolundan yönlendirilecek.

Akseki-İbradı yolu 30-33. kilometrelerinde yapılacak patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle yol, 10.00-17.00 saatleri arasında aralıklarla trafiğe kapatılacak. Sürücüler, bu saatler arasında Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahını kullanabilecek.

Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerindeki Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle Kocahasanlı mevkisinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16 ve 20-25. kilometrelerinde (Ortaköy çevre yolu ile Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri arası) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapalı durumda. Sürücüler, ulaşımı servis yolunu kullanarak sağlayabiliyor.

Kastamonu-İnebolu ayrımı-Devrekani-Çatalzeytin yolu ile Kaman-Kırşehir yolunun belirli kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Bu bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyulması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle Kaman-Kırşehir yolu, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü ulaşıma açık tutuluyor.